Политика

На всех не хватило: единороссы разобрали VIP-места в Волгоградской облдуме

Политика 01.10.2024 13:37
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01.10.2024 13:37


1 октября в Волгограде состоялось первое организационное заседание Волгоградской областной думы VII созыва. Как сообщает ИА «Высота 102», на мероприятии прошло распределение 15 руководящих должностей в структуре регионального парламента. Все лакомые места, за исключением одного комитета, достались депутатам от «Единой России».

Председателем комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по совместительству первым замом председателя облдумы назначен Михаил Струк.

Комитет по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям возглавил Руслан Шарифов.

Не обошли вниманием старшие коллеги по цеху и Татьяну Распутину обвиняемую следователями в уголовном преступлении. Депутату доверили один из ключевых постов в структуре думы – должность председателя комитета по государственному строительству, местному самоуправлению, развитию территорий и информационной политике.

Комитет по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям возглавил Станислав Коротков.

Председателем комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости назначен Владимир Ефимов.

Жилищно-коммунальное направление будет вновь курировать Валентина Гречина.

Одному из новичков регионального собрания, экс-главе Жирновского района Александру Шевченко, доверено председательствовать в комитете по аграрной политике и биологической защите.

Вопросами экологии, природопользования и охраны окружающей среды вновь будет заведовать Ирина Соловьева.

Комитета по здравоохранению и охране общественного здоровья возглавит Наталья Семенова.

Как и прогнозировалось экспертами, экс-заместитель губернатора Зина Мержоева возглавила комитет по образованию, науке и культуре.

Вопросы молодёжной политики и спорта предстоит решать профильному комитету под руководством Надежды Кулешовой.

Работу НКО, национальное и религиозное направление будет курировать Сергей Булгаков.

Мария Аплеталина возглавила комитет по социальной политике, вопросам семьи, демографии, делам ветеранов и участников боевых действий.

Комиссию по вопросам реализации государственных программ, национальных проектов и приоритетных проектов возглавил Сергей Четвериков.

Единственное место в Волгоградской областной думе, перепавшее «оппозиции», досталось КПРФ. Коммунисту Валерию Могильному доверили возглавить комиссию по вопросам регламента, парламентского контроля, депутатской этики и противодействия коррупции.

Отметим, должностей на все пять фракции, прошедших в региональный парламент не хватило.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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