Происшествия

В Волгограде ландшафтный пожар подбирается к домам

Происшествия 28.09.2024 17:00
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28.09.2024 17:00


В Волгограде тушат пожар на улице Автотранспортная. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, огонь уже подбирается к жилым домам. На кадры попали сгоревшие постройка и автомобиль.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на месте работают пожарные подразделения. Возгорание удалось локализовать в 16-53 ч. и остановить распространение огня. В ведомстве подчеркнули, что причиной таких пожаров, как правило, становится человеческий фактор. 
Напомним, сегодня в Советском районе потушили другой ландшафтный пожар – горел камыш и сухая трава на площади в 2000 кв.м.
Фото Жесть Волгограда t.me

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