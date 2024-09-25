На трассе «Волгоград Москва» столкнулись и сгорели две фуры, погиб человек

Происшествия 25.09.2024 08:45
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25.09.2024 08:45
Страшная авария произошла вечером 24 сентября в Новоаннинском районе. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла на 695 км. ФАД Р-22 Каспий.
- 49-летний водитель грузовика Volvo FH с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Mercedes Benz Axor, которой управлял 44-летний мужчина, - пояснили в главке.
В результате ДТП водитель грузовика Volvo скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.
После столкновения на трассе произошел сильный пожар, было перекрыто движение. Возникла серьезная пробка.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что пожарные выехали на место происшествия накануне в 21-29 ч. Пожар произошел от столкновения автомобилей, от них загорелась и трава на площади 274 квадратных метра.
То, что осталось от машин, до сих пор дымится, сообщают проезжавшие сегодня утром мимо места аварии водители.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области и t.me Волгоград без цензуры
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