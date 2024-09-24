Клубы черного дыма окутали Кировский район Волгограда

Происшествия 24.09.2024 14:47
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24.09.2024 14:47
В Кировском районе Волгограда между остановками «Лавровая» и «Библиотечная» пожарные тушат горящий мусор. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о происшествие поступило в 13-47 ч.
- Горел мусор на площади 150 кв. м. Пожарно -спасательные подразделения 5-й ПСЧ локализовали горение 14.13 ч., - добавили в регуправлении.
Между тем, очевидцы передают, что на свалке в Кировском районе полыхают автомобильные покрышки, от которых и поднимается густой черный дым.
Фото t.me/vlgchp
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