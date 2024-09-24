Во Фролово полицейские разыскали водителя «Урала», сбившего пешехода





Во Фролово Волгоградской области правоохранители по горячим следам разыскали водителя, сбившего пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП произошло вечером 23 сентября в х. Красные Липки. Разойтись с сельчанином на пустой дороге не получилось у водителя мотоцикла «Урал».

- В 18:00 водитель, управляя мотоциклом «Урал», напротив дома №155 х. Красные Липки совершил наезд на пешехода, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Примечательно, что после аварии владелец мотоцикла поспешил ретироваться с места преступления. Однако, правоохранителям удалось оперативно установить личность и доставить водителя в отдел полиции.

Отметим, в результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются правоохранительными органами.

Фото из архива ИА «Высота 102»