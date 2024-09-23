

В Волгограде на пересечении улиц Рокоссовского и Кубанской камеры дорожного наблюдения зафиксировали дорожно-транспортное происшествие, которое при просмотре одновременно вызывает и чувство сострадания и улыбку. Как сообщает ИА «Высота 102», на оживленной магистрали днем 22 сентября столкнулись два автомобиля. Один из них – сломавшийся, второй – припаркованный у обочины.





Судя по кадрам, на пересечении двух оживленных улиц накануне днем произошла поломка автомобиля Daewoo Nexia. Водитель и пассажиры иномарки решили дотолкать машину до обочины на противоположной стороне дороги. Одновременно на обочине встречной полосы припарковала свой кроссовер женщина. В тот момент, когда Daewoo уже была близка к цели, произошло непредвиденное – иномарка покатилась и вписалась в боковую часть только что остановившейся машины. От досады водитель Daewoo, только переживший поломку, даже всплеснул, схватились за головы и его пассажиры.

Отметим, что, к счастью, это досадное дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»