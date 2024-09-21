Труп спрыгнувшего с моста мужчины всплыл под Волгоградом





В Светлоярском районе Волгоградской области на берегу Волги очевидцы обнаружили бездыханное тело мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, погибшим оказался 27-летний молодой человек, спрыгнувший 14 сентября с моста через Волгу в Среднеахтубинском районе.

По предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Отметим, в СУ СК России по Волгоградской области подтвердили факт обнаружения трупа. В настоящее время организована проверка.

Фото из архива ИА «Высота 102»