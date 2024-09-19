Полиция назвала точное количество пострадавших в ДТП на Третьей продольной





В ГУ МВД России по Волгоградской области утром 19 сентября уточнили точное количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на Третьей продольной магистрали. Напомним, вечером в среду на оживленной магистрали в Краснооктябрьском районе столкнулись Nissan и Peugeot. Обе иномарки получили сильные повреждения.

Накануне, сразу после столкновения сообщалось, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Сегодня в полиции уточнили – в больницу были доставлены пять человек.

– В результате ДТП на ул. Менделеева водитель автомашины Nissan Tiida, водитель и три пассажира автомашины Peugeot доставлены в медучреждение, – сообщили в главке.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области