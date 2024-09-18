Несколько человек пострадали в серьезном ДТП на Третьей продольной





Жители Волгограда вечером 18 сентября стали очевидцами последствий серьезного ДТП на Третьей продольной магистрали. По словам волгоградцев, в результате столкновения две иномарки получили сильные повреждения. Один из автомобилей влетел на обочину.

– Состояние обоих транспортных средств оставляет желать лучшего, – сообщают волгоградские водители в социальных сетях. – Куски пластика и стекла разбросаны по всей дороге, а корпусы обоих автомобилей сильно помяты.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения автомобилей пострадали несколько человек.

– В 18.35 напротив дома №236 по ул. Менделеева произошло столкновение автомобилей Nissan и Peugeot. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 9-летний ребёнок. На месте работают экипажи Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и точное количество пострадавших, – прокомментировали ИА «Высота 102» в главке полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области