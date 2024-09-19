



21 сентября в центре Волгограда изменят схему движения автомобильного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в субботу с 6:00 до 14:00 будет частично перекрыта Нулевая продольная магистраль. Пешеходный режим введут на участке в границах ул. Комсомольской и ул. М. Крылова, а также на примыкающих участках ул. 7-й Гвардейской и ул. Землянского.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, приостановка движения необходима для проведения Всероссийского Дня бега «Кросс Нации-2024». В программу соревнований вошли пять дистанций: 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м.

Отметим, забег начнётся в 10:00 у амфитеатра на нижней террасе Центральной набережной.

Фото из архива ИА «Высота 102»