В Котово потушили пожар в магазине «Цветы»





В Котово Волгоградской области сегодня, 19 сентября, в отдельно стоящем здании, на первом этаже которого находится магазин «Цветы», произошел пожар. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, из окна на втором этаже утром повалил дым. К зданию на улице Чапаева, которое расположено недалеко от пожарной части, быстро подъехала спецтехника.

Рядом с местом происшествия была также замечена машина газовиков. По словам свидетелей, возгорание могло быть связано с использованием газа, который иногда применяют при обогреве цветочной продукции.

Информация уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Фото и видео Александра Касьянова