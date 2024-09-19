ЕвроХим-ВолгаКалий повышает качество жизни работников

Общество 19.09.2024 11:05 Реклама
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19.09.2024 11:05 Реклама
Предприятие открыло дополнительный пункт питания для персонала. Новый буфет предназначен для снабжения горячим питанием сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия в рабочем поселке хутора Пимено-Черни.
Рабочий поселок – это комплекс из 11 общежитий на более чем 1 000 мест, построенный предприятием для сотрудников, работающих вахтовым методом. Сейчас в поселке живут порядка 500 вахтовиков. Для них построены спортзал, открытая волейбольная площадка, прачечная. Курсируют автобусные маршруты, связывающие поселок с Гремячинским горно-обогатительным комбинатом, районным центром и близлежащими населенными пунктами. В шаговой доступности есть магазины с товарами первой необходимости.
Внедряя новую точку общепита, ЕвроХим-ВолгаКалий еще более повышает уровень заботы об удобстве и благополучии людей, работающих по вахтовому методу.
Непосредственно на промплощадке в рабочие дни горячее питание предоставляют шесть столовых и буфетов. Теперь в новом буфете прямо на территории поселка работники смогут получить завтрак, обед или ужин и в выходные дни или во внерабочее время. Кроме того, запуск еще одного объекта общепита позволит снизить нагрузку на другие столовые, повысит скорость и качество обслуживания.
Буфет оснащен всем необходимым – предприятие обустроило красивый обеденный зал с удобными местами приема пищи, стойкой выдачи, кофе-машиной, холодильниками и другим оборудованием.
Приготовлением и организацией питания работников занимается предприятие ЕвроХим-ВолгаСервис, оказывающее услуги по обслуживанию социальных и производственных объектов. Именно повара участка питания ЕвроХим-ВолгаСервиса постараются, чтобы меню буфета было вкусным и разнообразным.
– Предприятие ЕвроХим-ВолгаСервис проводит большую работу по социальному обслуживанию персонала. Поэтому в этом году мы уже открыли магазин «Фасоль» в жилом районе «Дубовая роща», где живут наши сотрудники, и сейчас мы открываем буфет в хуторе Пимено-Черни, – пояснил директор ЕвроХим-ВолгаСервиса Валентин Алексеев. – Это наша седьмая точка питания, и не последняя. Мы и в дальнейшем будем развивать это направление и активно участвовать в решении задач по улучшению условий быта персонала, которые будет перед нами ставить ЕвроХим-ВолгаКалий.
Новый буфет – лишь один из череды объектов, запланированных к реализации на предприятии. Непрестанное развитие социальной инфраструктуры вызвано растущей численностью коллектива. Сейчас на комбинате работают порядка трех тысяч сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия. С учетом работников подрядных организаций численность персонала достигает пяти тысяч человек. В связи с ростом объемов и расширением производства количество работников ЕвроХим-ВолгаКалия планируется довести до 3 580 человек к 2025 году и 4 800 человек к моменту запуска второй очереди комбината.
– Мы открываем этот объект общепита для вахтового персонала, чтобы люди себя чувствовали уютно, как дома, и получали хорошее горячее питание, – рассказал директор по персоналу ЕвроХим-ВолгаКалия Иван Коляда. – В этом буфете человек, который вернулся со смены, без особого труда получит вкусный и полезный завтрак или ужин. Ему не нужно прикладывать для этого какие-то усилия, предприятие об этом уже позаботилось.
Такую работу мы проводим в рамках вовлеченности. Самые актуальные запросы коллектива мы узнаем из опросов работников об их удовлетворенности работой и жизнью. Опросы показывают, что именно нам нужно сделать для создания на предприятии комфортной и мотивирующей на профессиональную реализацию среды. По желанию сотрудников мы развиваем спортивные проекты, содействуем открытию детских секций, запустили автобусные поездки выходного дня в Волгоград и Волгодонск, расширили программу добровольного медицинского страхования, ввели дотации на питание.
И сотрудники, и компания заинтересованы в достижении общих целей – стабильного благополучного будущего, уверенности в завтрашнем дне, высоких производственных показателях и социальных гарантиях.
Фото: пресс-служба предприятия
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
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