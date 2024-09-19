Волгоград вновь вошёл в число городов с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ





Вторую неделю подряд Волгоград попадает в списки крупных российских городов, где фиксируется всплеск заболеваемости ОРВИ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на еженедельные сводки научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева, заболеваемости в областном центре вновь превышен более чем на 20%.

- Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с 9 по 15 сентября по всему населению были превышены более чем на 20% в 22 городах (Барнаул, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Кемерово, Красноярск, Мурманск, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Севастополь, Симферополь, Томск, Улан-Удэ, Уфа, Чита) из 61 населённых пунктов, приславших данные, — говорится в исследовании учёных.

В целом же уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на 37-й неделе 2024 года составил 62,5 на 10 000 населения. Основным выявляемым штаммом является гонконгский грипп A(H3N2).

При этом специалисты отмечают, что, несмотря на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, процесс не превышает базовый уровень.

Также учёные отмечают снижение количества клинически диагностированного гриппа одновременно с ростом госпитализаций с соответствующим диагнозом.

Отметим, ранее редакция ИА «Высота 102» сообщала о вспышке ОРВИ и COVID-19, зафиксированной в Волгоградской области. В конце августа Роспотребнадзором была опубликована статистика, согласно которой на 28% выросло число подтвержденных случаев COVID-19.