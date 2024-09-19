Общество 19.09.2024 13:40
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19.09.2024 13:40
Суд привлек к административной ответственности мужчину, который справил нужду в общественном месте. Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде Волгоградской области, мужчина признан виновным в совершении мелкого хулиганства.
Житель Фролово нахулиганил 15 августа 2024 года.
- Находясь в общественном месте напротив кинотеатра «Россия», расположенного в центральной части города Фролово, он справил нужду, чем выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок, - говорится в сообщении пресс-службы суда.
При рассмотрении дела правонарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
Фроловский городской суд назначил правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере 1 тысячи рублей. Постановление в законную силу не вступило.
Фото генерация ИИ
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