Огонь выжег квартиру в пятиэтажке на ул. Кузнецкая в Волгограде





Пожарные расчеты потушили сильный пожар, который сегодня, 19 сентября, бушевал в одной из квартир пятиэтажного дома в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, спасатели работали в многоквартирном доме №71 по улице Кузнецкая, где из окна третьего этажа вырывался столб огня.

- В 11:30 поступило сообщение о пожаре на улице Кузнецкой. В одной из квартир пятиэтажного дома горели домашние вещи на 10 квадратных метрах, - сообщили в свою очередь в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения 20-й части. Ликвидация пожара была объявлена в 11:42. По данным спасателей, пострадавших нет.

Видео: Жесть Волгограда / t.me