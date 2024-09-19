Общество

Новый созыв Общественной палаты Волгоградской области избрал председателя

Общество 19.09.2024 12:05
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19.09.2024 12:05


Сегодня, 19 сентября, члены нового созыва Общественной палаты Волгоградской области избрали председателя. Как сообщает V102.RU, им вновь стала Татьяна Гензе, которая будет возглавлять Общественную палату региона третий созыв подряд. Решение было принято единогласно.

Гензе, напомним, также является председателем Волгоградского областного совета профсоюзов. 

Заместителем председателя ОП Волгоградской области стал 75-летний почетный строитель РФ Лев Алферов. В начале сентября этого года он был награжден орденом «За заслуги перед Волгоградской областью».

Формирование VIII созыва Общественной палаты Волгоградской области завершилось в конце августа текущего года. В нее вошли 30 человек. Полномочия прежнего созыва истекли 10 сентября текущего года.

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