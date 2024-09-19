Судебные приставы Центрального района Волгограда обнаружили поддельное определение суда, на основании которого увеличивалась сумма взыскания с должника по кредитному договору. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, документы поступили от представителя взыскателя по почте.

- Поступило заявление представителя взыскателя о возбуждении исполнительного производства на основании выданного судебного приказа, согласно которому местный житель должен выплатить банку более 125 тысяч рублей задолженности по кредиту и оплатить государственную пошлину. Вместе с судебным приказом заявитель приложил копию определения об исправлении описки по делу, согласно которому верной следует считать сумму задолженности на 10 тысяч рублей больше указанной в судебном приказе, - рассказали в ГУ ФССП России по региону.

Однако второй документ вызвал у приставов сомнение в его подлинности. В ходе проверки стало известно, что определение об исправлении описки является поддельным.

Был составлен рапорт об обнаружении в действиях неустановленных лиц признаков преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Материалы переданы в правоохранительные органы для проведения проверки.