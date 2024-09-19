В Волжском юный самокатчик влетел в иномарку и попал на видео





В Волжском юноша устроил опасную езду на самокате и угодил под колеса автомобиля. Как сообщает V102.RU, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Карбышева и Пионерской накануне вечером. Момент наезда зафиксировала дорожная камера видеонаблюдения.





Водитель мобильного средства передвижения, выезжая с территории заправки на проезжую часть, не удосужился посмотреть по сторонам и врезался в кроссовер. Молодой человек от удара упал на асфальт, но потом быстро встал.

Судя по видео, пострадавший отделался лишь легкими ушибами.

Видео: POWERNET