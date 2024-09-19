Происшествия

В Волжском юный самокатчик влетел в иномарку и попал на видео

Происшествия 19.09.2024 10:16
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19.09.2024 10:16


В Волжском юноша устроил опасную езду на самокате и угодил под колеса автомобиля. Как сообщает V102.RU, дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улиц Карбышева и Пионерской накануне вечером. Момент наезда зафиксировала дорожная камера видеонаблюдения.



Водитель мобильного средства передвижения, выезжая с территории заправки на проезжую часть, не удосужился посмотреть по сторонам и врезался в кроссовер. Молодой человек от удара упал на асфальт, но потом быстро встал. 

Судя по видео, пострадавший отделался лишь легкими ушибами. 

Видео: POWERNET

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