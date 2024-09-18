Бастрыкин взял на карандаш стройку в элитном поселке под Волгоградом

Расследования 18.09.2024 16:03
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18.09.2024 16:03
Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Волгоградской области, которые пожаловались на проблемы, возникшие из-за строительства турбазы в поселке Киляковка Среднеахтубинского района. Как сообщает V102.RU, руководству СУ СК по Волгоградской области поручено провести проверку по жалобам граждан и отчитаться о ее результатах в центральном аппарате СК.
Жители сообщили в информационный центр СК РФ о нарушении земельного и природоохранного законодательства в Киляковке, где ранее земельные участки, расположенные в границах водоохранной зоны реки Ахтуба, были переданы в частную собственность. В последующем владельцы указанных участков без изменения категории земель начали на территории строительство туристической базы.
При этом в ходе работ был установлен забор, из-за чего местные жители лишились доступа к водному объекту. Кроме того, во время строительства турбазы, утверждают местные жители, мусор складируется на берегу и сбрасывается в реку, загрязняя ее. Но многочисленные обращения граждан в уполномоченные органы результатов не принесли.
Ранее, напомним, в элитном поселке Киляковка была произведена массовая вырубка деревьев.
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