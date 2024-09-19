Общество

Скульптуру «Вперед и вверх!» откроют в Волгограде 21 сентября

Общество 19.09.2024 09:10
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19.09.2024 09:10


В волгоградском горсаду 21 сентября состоится открытие скульптурной композиции «Вперёд и вверх!». Всех желающих приглашают стать зрителями этой церемонии, которая начнется в 17-00 ч. Как рассказали V102.RU в горсаду, на открытие приглашены спортсмены, предприниматели, меценаты и обычные горожане.  Эта скульптура –  символ стремления к своим целям, преодоления трудностей и взаимопомощи. 

Интересно, что все детали экипировки, одежда, вплоть до крючка на ботинках – абсолютно аутентичны и соответствуют действительности. 
По окончании торжественной части рядом, на главной площади парка состоится концерт волгоградских бардов. Цитаты некоторых из песен, которые  будут звучать со сцены,  размещены на скульптурной композиции неслучайно. 

Ведь творчество Высоцкого и Визбора всегда особенно ценили и любили люди суровых профессий - летчики и моряки, геологи и военные, и, конечно же, альпинисты. 

Напомним, высота композиции - 6 метров. Инициаторами ее создания выступили общественники и предприниматели. После ее открытия скульптуру передадут на баланс мэрии. 
Фото V102.RU и  Комсомольского сада

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