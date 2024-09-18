Общество

Температурные качели пообещали синоптики в Волгоградской области

Общество 18.09.2024 20:23
0
18.09.2024 20:23


К концу рабочей недели в Волгограде и области значительные сильные перепады температур. В предстоящие три дня, по данным Волгоградского ЦГМС, ночью в регионе температура воздуха будет опускаться до минимальных +2 градусов, а днем прогреется максимально до +26 градусов.

– В ночь на 19 сентября температура воздуха в Волгоградской области составит от +7 до +12 градусов, в отдельных районах – около +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до  до отметок не более +25 градусов. День обещает без осадков, ветер северо-восточного направления 7-12 м/с, – рассказали в ЦГМС. – В пятницу, 20 сентября, температура ночью будет также колебаться от +2 до +13 градусов, а днем поднимется до +18...+23 градусов, местами до +25.  

В субботу, 21 сентября, погода немного стабилизируется. Волгоградцам обещают более теплые ночи. 

– Температура воздуха ночью составит 10 – 15 градусов тепла, днём +21...+26 градусов. Ветер северо-западный, северный: 7-12 м/с.  Без существенных осадков, – сообщили синоптики. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.09.2024 21:15
Общество 18.09.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 19:55
Общество 18.09.2024 19:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 19:31
Общество 18.09.2024 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 18:19
Общество 18.09.2024 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 17:32
Общество 18.09.2024 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 15:50
Общество 18.09.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 13:43
Общество 18.09.2024 13:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 12:40
Общество 18.09.2024 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 12:23
Общество 18.09.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 11:45
Общество 18.09.2024 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 11:09
Общество 18.09.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 10:53
Общество 18.09.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 10:18 Реклама
Общество 18.09.2024 10:18 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.09.2024 09:38
Общество 18.09.2024 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2024 08:20
Общество 18.09.2024 08:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:45
Не самый лучший день: «Динамо-Синара» потерпело первое поражение в новом сезонеСмотреть фотографии
21:30
Владелец бензовоза возместил вред за пролитое в ДТП под Волгоградом горючееСмотреть фотографии
21:15
Более 8 тысяч человек пробегут по набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
20:54
Несколько человек пострадали в серьезном ДТП на Третьей продольнойСмотреть фотографии
20:40
Минэкономразвития: рост цен на яйца и курятину ускорился в РоссииСмотреть фотографии
20:23
Температурные качели пообещали синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:55
Бюст дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева установят в «Родниковой долине»Смотреть фотографии
19:31
Полотна Александра Самохвалова выставили в музее ВолгоградаСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде по-тихому исчезла остановка «Дворец спорта»Смотреть фотографии
18:55
Бочаров принимает участие в совещании Путина с избранными губернаторамиСмотреть фотографии
18:19
Семейное дело? В Урюпинске жильцы обвинили экс-преподавателя в растрате коммунальных миллионовСмотреть фотографии
17:32
Следователи просят опознать утопленника, найденного на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:30
С волгоградца взыскали 30 тыс. за упущенную выгоду МУП «Метроэлектротранс»Смотреть фотографии
16:25
Волгоградец до смерти забил друга из-за оскорблений экс-пассииСмотреть фотографии
16:03
Бастрыкин взял на карандаш стройку в элитном поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:53
Стали известны детали расследования дела о гибели в ДТП 16-летней девочки из УрюпинскаСмотреть фотографии
15:50
«Нет врачей»: в Котово упавшую в обморок беременную отправили из ЦРБ в частную клиникуСмотреть фотографии
15:46
Госдума в первом чтении приняла законопроект о военной службе подсудимыхСмотреть фотографии
15:30
Реестр электронных повесток заработал в России в тестовом режимеСмотреть фотографии
15:28
Сады Придонья стали выпускать соломкуСмотреть фотографии
14:02
А в Волгограде тишина. Электросамокатчков притормозили еще в одном саратовском городеСмотреть фотографии
13:43
В Волжском майор полиции потушил автомобиль, в котором играли детиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
На «Красном Октябре» отметили 50-летие электросталеплавильного цеха № 3Смотреть фотографии
13:17
«Было тревожно»: миллиардер Михаил Грачев в Курске попал под атаку БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Подросток умер в Волгоградской области после падения с лестницыСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области открыли движение по мосту через реку ЧернуюСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде кража велосипеда у учителя-инвалида попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Удар по майнингу и «серым» автомойкам: новую систему тарифов на электричество вводят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Волгоградские врачи вернули красоту пациентке с редчайшей кожной болезньюСмотреть фотографии
11:45
«Почему» и «доколе»: волгоградский эксперт ответил на семь вопросов о проверке в сфере ЖКХСмотреть фотографии
 