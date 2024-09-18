Температурные качели пообещали синоптики в Волгоградской области





К концу рабочей недели в Волгограде и области значительные сильные перепады температур. В предстоящие три дня, по данным Волгоградского ЦГМС, ночью в регионе температура воздуха будет опускаться до минимальных +2 градусов, а днем прогреется максимально до +26 градусов.

– В ночь на 19 сентября температура воздуха в Волгоградской области составит от +7 до +12 градусов, в отдельных районах – около +2 градусов. Днем столбик термометра поднимется до до отметок не более +25 градусов. День обещает без осадков, ветер северо-восточного направления 7-12 м/с, – рассказали в ЦГМС. – В пятницу, 20 сентября, температура ночью будет также колебаться от +2 до +13 градусов, а днем поднимется до +18...+23 градусов, местами до +25.

В субботу, 21 сентября, погода немного стабилизируется. Волгоградцам обещают более теплые ночи.

– Температура воздуха ночью составит 10 – 15 градусов тепла, днём +21...+26 градусов. Ветер северо-западный, северный: 7-12 м/с. Без существенных осадков, – сообщили синоптики.