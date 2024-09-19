Крыша дома загорелась на рассвете в Волгоградской области

Сегодня, 19 сентября, в городе Фролово Волгоградской области рано утром загорелась крыша кирпичного жилого дома. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в оперативные службы в 04:37.

- По всей площади горела деревянная обрешетка кровли жилого кирпичного дома размером 8х8, а также деревянные потолочные перекрытия на площади 12 кв. м.,- сообщили в ведомстве.

Пожарные расчеты 58-й пожарно-спасательной части смогли все потушить за 32 минуты. Ликвидация пожара была объявлена в 05:09. Погибших и пострадавших в результате этого происшествия нет.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на чердаке дома из-за аварийного режима работы внутренней электропроводки.