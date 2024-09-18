Более 8 тысяч человек пробегут по набережной Волгограда





В Волгограде на нижней террасе центральной набережной 21 сентября, в субботу, стартует всероссийский забег «Кросс наций-2024». Как сообщает V102.RU, принять участие в забеге на разные дистанции смогут как взрослые, так и дети. Начало стартует у амфитеатра в 10:00.

В программе легкоатлетического праздника заявлены дистанции на 1, 4, 6, 8 и 10 километров. В них предусмотрены забеги: массовый оздоровительный и еще пять соревновательных — для мужчин, женщин, детей и подростков. По результатам дня будет разыграно 10 комплектов медалей, кубки, сувенирная продукция и памятные награды.

Если вы хотите принять участие всей семьей в массовом празднике спорта, то можете заявить на забег себя и своего ребенка в личном кабинете на портале «Госуслуг».