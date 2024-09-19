Четыре класса в школах Волгоградской области ушли на дистант





В Волгоградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста на текущий момент не вызывает опасения. Как сообщает ИА «Высота 102», по состоянию на утро 19 сентября лишь четыре класса в общеобразовательных учреждениях ушли на дистант.

В комитете образования Волгоградской области в ответ на запрос информагентства сообщили, что карантинные меры до сих пор обходят стороной областной центр.

– Ограничительные профилактические мероприятия введены в 4 классах – в городе Волжском и в Жирновском районе, – прокомментировали в ведомстве. – Дети продолжают обучение в дистанционном формате.

При этом, отметим, что в регионе за последнюю неделю резко возросла заболеваемость COVID-19. Так, по последним данным Оперативного штаба, в Волгоградской области в период с 9 по 15 сентября диагноз подтвердился у 535 человек.

В соседнем с Волгоградской Саратовской областью, для сравнения, в связи с высокой заболеваемостью школьников ОРВИ и гриппом на карантин полностью ушли уже 8 образовательных учреждений. Об этом 18 сентября сообщило ИА «СарИнформ».