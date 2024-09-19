Общество

ВККС дала согласие Бастрыкину на возбуждение дела на экс-судью из Волгограда

Общество 19.09.2024 09:53
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19.09.2024 09:53


Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Ворошиловского районного суда Волгограда Любови Гориной. Этот вопрос, как сообщает V102.RU, был рассмотрен на заседании ВККС, которое проходит в Москве.

Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Гориной. Этот вопрос был включен в повестку дня заседания.

- Судья пыталась добиться от высшей квалифколлегии отказа в возбуждении уголовного дела. Ей это не удалось: аргументы, которые она использовала, не могли повлиять на решение ВККС, - сообщает журналист профильного издания Право.RU, аккредитованного в ВККС.

В ходе доклада по данному вопросу было озвучено, что Горина планировала похитить средства своего знакомого с помощью ложной информации о том, что может поспособствовать принятию нужного решения в апелляции. Полученными деньгами она и ее соучастник распорядились по собственному усмотрению. Сумма не указывается.

Экс-судья активно защищалась. Он назвала представление председателя Следственного комитета России преждевременным, так как ее не допрашивали, отдельной проверки в отношении нее не было, а доказательства взяты якобы из другого уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Гориной интересовалось УФСБ России по региону, так как судья неоднократно допускала внепроцессуальное общение с адвокатами и другими участниками, давала им юридические консультации.

Согласно открытым данным, Любовь Горина была назначена на должность судьи Ворошиловского районного суда Волгограда президентским Указом от 23 октября 2012 года. 

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