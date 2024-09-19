На юге Волгограда ночью 19 сентября взвыли сирены

Общество 19.09.2024 08:55
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19.09.2024 08:55
В Красноармейском районе Волгограда ночью 19 сентября включались сирены. Как рассказали V102.RU жители южной территории областного центра, сигнал тревоги раздался сегодня, 19 сентября, во втором часу ночи. Его слышали волгоградцы, проживающие на бульваре Энгельса.
Между тем, по сообщению ресурса Радара по всей России, в Волгоградской области объявлена опасность БПЛА со стороны Ростовской области.
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