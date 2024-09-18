Общество

Бюст дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева установят в «Родниковой долине»

Общество 18.09.2024 19:55
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18.09.2024 19:55


В Советском районе Волгограда в ЖК «Родниковая долина» установят бюст военачальника, дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева. Об этом 18 сентября сообщили в Волгоградской городской думе. 

По информации пресс-службы думы, соответствующую инициативу ранее депутатам озвучила региональная общественная организация осетин «Алания». 

Инициатива была поддержана администрацией Советского района, после чего положительное заключение вынесла комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде, – сообщили в думе. 

Уточняется, что бюст прославленного военачальника появится на улице Советского района, названной его именем. 

Во время Великой Отечественной войны Исса Александрович Плиев воевал на Западном, Южном, Юго-Западном, Степном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском, 2-м Украинском фронтах. Командовал войсками в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях. 

Звания Героя Советского Союза военачальник был удостоен за умелое управление войсками при форсировании Южного Буга,  а также за бои за Одессу.

Во время советско-японской войны командовал конно-механизированной группой в Хингано-Муккденской операции 1945 года. За успехи в разгроме Квантунской армии награжден второй медалью «Золотая звезда».

В годы Великой Отечественной войны стал единственным воином-кавалеристом, удостоенным звания дважды Героя Советского Союза.

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