Бюст дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева установят в «Родниковой долине»





В Советском районе Волгограда в ЖК «Родниковая долина» установят бюст военачальника, дважды Героя Советского Союза Иссы Плиева. Об этом 18 сентября сообщили в Волгоградской городской думе.

По информации пресс-службы думы, соответствующую инициативу ранее депутатам озвучила региональная общественная организация осетин «Алания».

– Инициатива была поддержана администрацией Советского района, после чего положительное заключение вынесла комиссия по рассмотрению материалов об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде, – сообщили в думе.

Уточняется, что бюст прославленного военачальника появится на улице Советского района, названной его именем.

Во время Великой Отечественной войны Исса Александрович Плиев воевал на Западном, Южном, Юго-Западном, Степном, 3-м Украинском, 1-м Белорусском, 2-м Украинском фронтах. Командовал войсками в Московской и Сталинградской битвах, в Мелитопольской, Березнеговато-Снигиревской, Одесской, Белорусской, Будапештской и Пражской операциях.

Звания Героя Советского Союза военачальник был удостоен за умелое управление войсками при форсировании Южного Буга, а также за бои за Одессу.

Во время советско-японской войны командовал конно-механизированной группой в Хингано-Муккденской операции 1945 года. За успехи в разгроме Квантунской армии награжден второй медалью «Золотая звезда».

В годы Великой Отечественной войны стал единственным воином-кавалеристом, удостоенным звания дважды Героя Советского Союза.