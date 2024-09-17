В исправительной колонии строгого режима № 25 во Фролово Волгоградской области обнаружили мертвого 46-летнего заключенного, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Скончавшийся был склонен к членовредительству и состоял на спецучете. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено, — пояснил источник. — Тело нашли в туалете камеры. В декабре этого года осужденный должен был выйти на свободу.

Известно, что 46-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, нападение на полицейского, уничтожение имущества и мошенничество. Последний раз был осужден в 2022 году за кражу и неоднократное нарушение ограничений суда.

Фото: архив ИА «Высота 102»