Волжанка получила 8,5 лет за обман жены пропавшего участника СВО

01.10.2025 16:46
Центральный районный суд Волгограда вынес приговор ранее судимой 30-летней жительнице Волжского Ксении Беловой. Она признана виновной в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 

Белова в сентябре 2024 года узнала о том, что у 40-летней жительницы Городищенского района в зоне СВО пропал без вести муж. Решив нажиться на чужом горе, она сообщила женщине, что якобы ее супруг жив, а она сможет помочь за 1,2 миллиона рублей помочь вернуть его домой. На протяжении нескольких месяцев Белова водила за нос несчастную женщину и выманила у нее более полумиллиона рублей, которые будто бы были необходимы для лечения, оплаты справок, сопровождения военнослужащего, прохождения медкомиссии и т.д. Когда супруга участника СВО заподозрила, что ее обманывают, она обратилась в правоохранительные органы. 

Суд приговорил Белову к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с фигурантки уголовного дела причинного преступлением материального ущерба и морального вреда.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото прокуратуры Волгоградской области


