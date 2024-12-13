



13 декабря в администрации Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое развитию жилищно-коммунального хозяйства региона. Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель потребовал от чиновников разработать план комплексной модернизации объектов соответствующей инфраструктуры.

Отдельно на мероприятии глава региона поручил представителям региональных властей продолжить работу с Минстроем России по включению предложений Волгоградской области в федеральные программы и проекты, реализация которых запланирована с 2025 года.

Отметим, ранее в 2023 году по инициативе Андрея Бочарова был усилен контроль в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Волгограда. Для этого власти забрали у частной организации, участвующей в инвестиционном проекте по модернизации коммунальной инфраструктуры, все управленческие функции.