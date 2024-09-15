Общество

30-часовая буря или штиль? Солнечная плазма может сильно ударить по Земле 16 сентября

Общество 15.09.2024 20:31
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15.09.2024 20:31


Учёные спрогнозировали два вероятных сценария удара по Земле в понедельник, 16 сентября, мощного плазменного облака. Как сообщает V102.RU, лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ поделилась своими любопытными расчетами.

Отметим, что по прогнозам завтра, 16 сентября, ожидается сильная солнечная активность. К примеру, магнитные бури в Волгограде прогнозируются на уровне 7 баллов из 9 возможных. Всему виной мощный выброс плазмы на Солнце.

Согласно первому сценарию ученых, плазменное облако может краем ударить по Земле с огромной кинетической энергией, что вызовет двухдневный «апокалипсис» с новыми крупными бурями и очередными волнами полярных сияний.

По второму сценарию плазма может отклониться на 10-15 градусов, и тогда она пройдет мимо Земли в нескольких миллионах километров, не вызвав никаких, даже самых слабых, возмущений.

- Вероятность первого сценария составляет 53 %, вероятность второго 47 %, - говорится в сообщении. - Если все же реализуется первый сценарий, а в финальные мировые прогнозы ушёл именно он, то первый удар по Земле по расчётам ожидается около 11 утра по московскому времени 16 сентября в понедельник. Продолжительность бури может составить около 30 часов. Пик колебаний магнитного поля прогнозируется на вечер понедельника. Зона полярных сияния по прогнозу снова будет сконцентрирована в восточном полушарии, то есть над нашей страной.

Напомним, что магнитные бури грозят плохим самочувствием метеозависимым людям. Это явление также может вызвать бессонницу, обострение хронических болезней.

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