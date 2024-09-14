Уха из семги, вино и сыр: чем еще кормили и поили на фестивале «Дубовская лоза» под Волгоградом

Общество 14.09.2024 21:01
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14.09.2024 21:01
Сегодня, 14 сентября, на центральной городской площади Дубовки состоялся VI виноградный фестиваль «Дубовская лоза». Как сообщили V102.RU в администрации Дубовского района Волгоградской области, масштабный гастрономический фестиваль, полюбившийся дубовчанам и гостям, начался с яркой театрализованной и танцевальной постановки, рассказывающей историю жизни и деятельности известного российского селекционера Александра Ивановича Потапенко, жившего в селе Оленье Дубовского района и создавшего ряд сортов зимостойкого винограда, наиболее известные из которых Мариновский и Августовский – их используют в производстве вин местные винодельни «Гусевъ» и «Покровская».
На дегустации гости могли попробовать и приобрести продукцию дубовских виноделен «Гусевъ» и «Покровская», винодела-гаражиста Гуренко, виноделен из Средней Ахтубы «Вилла София» и «Зимовец».
Сыры представляли ремесленная сыроварня из Котельниково, сыроварни «Добрая коза» из Урюпинска, «Гусевъ» из Дубовки, Еланский сыродельный комбинат, Инна Ромашова из Дубовки, Разак Абдул из хутора Челюскинец Дубовского района.
Здесь же можно было приобрести изделия мастеров из разных регионов страны из глины, дерева, металла, бисера, натуральной кожи, плетеные корзины и предметы быта, картины, выполненные в технике объёмной вышивки и алмазной мозаики, различные гастрономические сувениры, мягкие игрушки ручной работы, авторские восковые и ароматические свечи, украшения из натурального камня и многое другое
Гастрономическую поддержку праздника обеспечивала дубовская станция уличной еды «Маэстро» Никиты Филиппова. В ассортименте были представлены шашлыки из свинины и курицы, долма, стейки из форели и кулинарный хит праздника – уха из семги с кинзой. Все блюда готовились на углях прямо на глазах у зрителей.Фото администрации Дубовского района
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