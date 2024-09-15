Общество

Победителей всероссийской «Зарницы 2.0» наградили на Мамаевом кургане в Волгограде

Общество 15.09.2024 21:21
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15.09.2024 21:21


Сегодня, 15 сентября, на Мамаевом кургане в Волгограде подвели итоги и наградили победителей всероссийской игры «Зарница 2.0» и конкурса «Быть, а не казаться!», передает V102.RU.

По данным комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в старшей возрастной категории (14-17 лет) победу одержали команды «Дельта-5» из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и «Вымпел Ростов» Федеральной службы безопасности РФ. 

Второе место завоевали отряды «Беркут Ирбит» из Свердловской области и «Северный бастион» Следственного комитета РФ из Волгоградской области. Третье место — «ВПК Гвардия» из Новосибирской области и «Черные пантеры» Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия».


В средней возрастной категории (11-13 лет) победили отряды «Тяжинские Барсы» из Кемеровской области (Кузбасс) и «Ратник 85» Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». На втором месте — команды «Засосна Сокол» из Белгородской области и «Цвет нации» Пограничной службы ФСБ РФ. Третье место заняли — «Беркут34» из Волгоградской области и «Вымпел ФСБ» ФСБ РФ.

Назвали сегодня и победителей федерального конкурса наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». В их числе награду получила волгоградка Полина Моисеева.

Напомним, что в финале военно-патриотической игры «Зарница 2.0» приняли участие 600 школьников из более чем 40 субъектов РФ. Юноши и девушки продемонстрировали умения мыслить стратегически и работать в команде. Участники показали свои знания в области первой помощи в полевых условиях, способность преодолевать полосы препятствий, меткость в стрельбе, навыки маскировки на местности. В столкновении двух армий «Волга» и Ахтуба» победу одержали последние.

В личных зачетах соревновались командиры, саперы, операторы БПЛА, топографы и военкоры.


- Вы продемонстрировали замечательные качества: упорство, целеустремлённость, командную работу. Вы — настоящие патриоты, будущее нашей великой и единой России. Ваше стремление к победе — это большая работа наставников, всей команды. Сегодня возрождённая игра «Зарница» приобретает новое значение — это преемственность поколений. И важно, чтобы как можно больше ребят было вовлечено в эту игру, — сказала в своем выступлении на торжественной церемонии заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

Накануне площадки национального финала «Зарницы 2.0» посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. 

Фото: администрации Волгоградской области

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