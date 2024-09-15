Расследования

V102.RU: вице-мэр Волгограда Тепшинов опроверг информацию о своем аресте

Расследования 15.09.2024 12:46
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15.09.2024 12:46


Сегодня, 15 сентября, вице-мэр Волгограда Шафран Тепшинов опроверг проявившую накануне в местных пабликах информацию о том, что его якобы арестовали и эпатировали в Калмыкию, где он ранее возглавлял администрацию Элисты.

- Я возмущен этой информацией, но, скажу, что уже ничему не удивляюсь, - сказал чиновник в телефонном разговоре с корреспондентом V102.RU.

Тепшинов заявил, что его не арестовывали, и на этом закончил разговор.

Ранее официальный представитель СК России по республике Калмыкия Тамара Эльдеева не подтвердила V102.RU информацию о задержании бывшего мэра Элисты Шафрана Тепшинова.

Напомним, что накануне информация об аресте чиновника появилась в анонимном Telegram-канале. Сообщалось, что Тепшинова якобы арестовали за должностные преступления, совершенные в Элисте.

В июле текущего года Шафран Тепшинов был назначен на должность заместителя главы Волгограда по ЖКХ. Ранее он администрацию Элисты, откуда 24 июня текущего года уволился по собственному желанию. Его добровольную отставку одобрил глава Калмыкии и предложил продолжить работу в республиканской администрации. Однако Тепшинов решил вернуться в Волгоград.

Фото Волгоградской гордумы

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