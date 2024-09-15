Происшествия

В хуторе Волгоградской области сгорели 6 коров и 8 овец

Происшествия 15.09.2024 08:25
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15.09.2024 08:25


В хуторе Нижнеяблочный Котельниковского района Волгоградской области произошел пожар, в котором погибла домашняя скотина. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось днем 13 сентября на территории одного из домовладений  на улице Северная.
Вспыхнул сарай, где хранилось 25 тонн соломы. Также огонь охватил  два коровника общей площадью 75 квадратных метров. В огне погибли шесть коров и восемь овец.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области

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