Мамаев курган в Волгограде закроют на 5 часов для посетителей

Сегодня, 15 сентября, будет временно закрыт доступ посетителей на территорию памятника-ансамбля на Мамаевом кургане в Волгограде, передает V102.RU.
- 15 сентября с 15.00 до 20.00 будет частично ограничен доступ на территорию мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, - сообщает дирекция музея-заповедника «Сталинградская битва».
Напомним, что в Волгоградской области накануне прошел финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором приняли участие школьники из более чем 40 субъектов РФ.
Награждение победителей состоится сегодня на Мамаевом кургане.
Фото: Павел Мирошкин / V102.RU