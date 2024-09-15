Волгоградцы затеяли революцию. Коммунальную и в отдельно взятом МКД

Волгоградцы создали ТСЖ для спасения утопающего в фекальном болоте общежития





В Советском районе Волгограда жильцы разрушающегося общежития по адресу ул. Тимирязьева, д. 11 устали от бардака и жилищно-коммунального беспредела, решив взять судьбу дома в свои руки. Как сообщает ИА «Высота 102», собственники зарегистрировали ТСЖ, самостоятельно начали ремонт здания и пытаются через правоохранительные органы привлечь коммунальщиков к уголовной ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также растрату денежных средств.

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Беды общежития, точно так же, как и других подобных сооружений на территории Волгограда, начались после придания объекту статуса рядового МКД. Однако, четырёхэтажке на ул. Тимирязьева повезло несколько больше остальных – новую правовую форму она обрела лишь несколько лет назад.





- Изначально наш дом был построен как лаборатория федерального Всероссийского НИИ орошаемого земледелия. Затем, через какое-то время, здание было реконструировано и переоборудовано в общежитие коридорного типа. Здесь в 90-х начали давать комнаты сотрудникам научно-исследовательского института. Тем, кто имел большой стаж – разрешали сразу оформлять жилплощадь в собственность, оставшиеся приватизировали комнаты в начале 2000-х, - рассказала журналистам жительница дома Наталья Онищенко.

По словам старожилов общежития, в начале 2010-х годов первый этаж здания ВНИИОЗ попытался пристроить, сдав комнаты в аренду Волгоградскому кооперативному институту. Но то ли условия проживания оказались чересчур суровыми, то ли институт не сошёлся с вузом на стоимости аренды, но ученики здесь надолго не задержались.





В конце концов ВНИИОЗ решил избавиться от проблемного актива, требующего капитального ремонта.

- В 2022 году нас передали сначала муниципалитету, а затем и вовсе признали обычным многоквартирным домом. Перед этим был произведён косметический ремонт здания. Скажу честно, от этих работ у всех остались негативные впечатления. Была отремонтирована крыша здания, а также выборочно приведены в порядок общедомовые помещения. Но это всё было сделано, скорее, для галочки. Лишь бы отчитаться, - вспоминает волгоградка. - Скажу больше, с жильцов собрали деньги и обещали реконструировать санузлы на этажах. Но ничего так и не было сделано.





Новый порядок и старые проблемы

Свободное плавание для четырёхэтажки началось болезненно. Сначала жильцам не удалось найти управляющую компанию, готовую взять в обслуживание бывшее общежитие, затем городские службы демонтировали контейнерную площадку, находящуюся у стоящего на отшибе МКД.

- Конечно же, у кого-то хватило сознательности пройти несколько дворов до соседней мусорки, а кто-то начал бросать пакеты на месте привычном месте. Как итог – со временем мусор разлетелся, а в сплошную свалку превратился весь двор, - добавила Наталья Онищенко.

Ситуацию усугубило ещё и то, что недавний ремонт сооружения проходил в авральном режиме. Строители настолько спешили успеть к изменению статуса МКД, что при обновлении крыши забросали тоннами старого рулонного покрытия, а также мелкими фрагментами отбитой бетонной стяжки примыкающую к зданию территорию.





Как результат, завалены строительным мусором оказались находящиеся ниже уровня земли оконные ниши, а также наружный вход в подвальное помещение.









- Это всё сначала лежало у дома, а затем дворниками постепенно сталкивалось в эти ниши, - рассказал журналистам председатель ТСЖ «Наш Дом» Александр Хабаров.

Деньги на ветер?

Из-за того, что собственникам не удалось своевременно найти управляющую компанию, организацию назначила мэрия. Сначала на встречу к коммунальному счастью проблемный дом повела ООО «УК «Ривьера». Затем, отмучившись определённый срок, у штурвала её сменила поставленная властями организация «УК «Планета». Однако, последняя, по словам жильцов общежития, исправно собирая деньги, не всегда оказывала положенный объём услуг.

- Но если в «Ривьеру» хотя бы могли обратиться и они действительно что-то делали, то с «Планетой» всё оказалось куда сложнее. Они также принимают заявки, обещают, но по факту мы не видим результата их работы, - добавил Александр Хабаров.





Собственники уверяют, что за два минувших года ни первая, ни вторая организация так и не смогли существенно продвинуться в уборке придомовой территории, не были решены проблемы и с текущими стояками водоснабжения и затопленным подвалом. Вопросы регулярно вызывает и подготовка дома к отопительному сезону, а также запуску тепла. Но больше всего нареканий у жильцов к расчётам ООО «УК «Планета» потребляемых коммунальных ресурсов.





- Они специально не заключают прямые договора, чтобы через них проходили все финансовые потоки. Кроме того, у нас дом ещё со времён ВНИИОЗ оснащён приборами учёта на все ресурсы. Счётчики поверены и пригодны к эксплуатации. При этом показания некоторых из них обслуживающая организация предпочитает не видеть. Как результат, нам приходят астрономические платёжки, рассчитанные не по фактическому потреблению, а по нормативу. Уверен, что разница оседает в организации, – подчеркнул председатель ТСЖ.

Правы ли собственники в своих подозрениях, предстоит выяснить полицейским. По заявлению жильцов уже организована проверка коммунальной организации.

- 19 мая 2024 года в ОП №6 Управления МВД России по городу Волгограду зарегистрировано заявление жителя Советского района. Сотрудниками полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Кроме того, свою проверку проводят в СК России. Следователи изучают доводы жильцов об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С соответствующим заявлением собственники обратились после того, как в подвале лишь чудом не ушёл под воду общедомовой распределительный щиток, к которому подключена оставшийся ещё со времён института высоковольтная линия.

- С июня 2023 по июнь 2024 на расчетный счет ООО «УК «Планета» поступили денежные средства в размере 136,9 тыс. рублей, то есть достаточные для исполнения обязательств по договору управления многоквартирным домом № 11 по ул. им. Тимирязева. Вместе с тем, обслуживание многоквартирного дома осуществляется с нарушением. Жители данного дома неоднократно обращались в управляющую компанию и администрацию с целью устранения коммунальных аварий, но каких-либо мер не принималось. Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается, и по его результатам действиям сотрудников ООО «УК «Планета» будет дана надлежащая правовая оценка, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

С другой планеты?

В свою очередь представители обслуживающей организации опровергают все обвинения собственников.

- Дом действительно очень сложный. Признаться, по своей бы воле его в обслуживание никто никогда бы не взял, и мы здесь, конечно, не исключение, — подчеркнули в УК «Планета». – Бывшее общежитие наша организация получила по назначению и честно оказывала все положенные услуги. При этом важно отметить, что за год нами было начислено 280 тыс. рублей, при этом в настоящее время задолженность жильцов составляет 219 тыс. рублей. Если вычесть эти две цифры и разделить полученную сумму на 12 месяцев, то на обслуживание дома ежемесячно перечислялось всего порядка 5 тыс. рублей. Ну и что на такую сумму можно было сделать? Однако и в этой ситуации мы жильцов не бросали и старались по максимуму закрывать самые острые проблемы дома.

Нехваткой средств в управляющей компании объяснили и ненадлежащую уборку придомовой территории.

- У нас элементарно нет финансов чтобы открыть для дома полноценную ставку дворника. Мы ежемесячно проводили в МКД санитарные часы, при этом за отсутствие регулярной уборки делали собственникам ежемесячные перерасчёты, - добавили в обслуживающей организации.

При этом жалобы собственников в СМИ стали для управляющей компании шоком, так как, по словам представительницы организации, они с жильцами находятся в тесном контакте и хороших взаимоотношениях.

- Вы знаете, если честно, очень удивлена обращением собственников в СМИ. Я буквально перед вами разговаривала с председателем ТСЖ Александром Хабаровым, и он никаких претензий лично мне не высказывал, напротив, в очередной раз обращался с просьбами. Чтобы вы понимали, мы должны были прекратить обслуживание дома ещё несколько месяцев назад, но по просьбе собственников, которые обещали летом завершить приёмку МКД в своё ТСЖ, мы согласились продолжить обслуживание дома. В противном случае сооружение было бы повторно вынесено на процедуру назначения, и администрация, вероятно, передала бы объект в другие руки. Сейчас получается, что мы пошли навстречу, а нас к тому же ещё и грязью поливают, - отметила представительница УК «Планета».

В свои руки

Однако собственники тесные связи с УК отрицают. Волгоградцы, напротив, подчёркивают, что многократно приглашали представителей УК в дом, чтобы вместе обсудить решение насущных проблем, но никто так ни разу на встречи и не приехал. Отчаявшись наладить контакт с коммунальщиками, собственники решили взять судьбу общежития в свои руки.

- В мае 2024 года наш дом проголосовал за создание ТСЖ «Наш Дом». Сейчас все документы находятся на проверке в Госжилнадзоре, после чего мы сможем приступить к приёмке дома, — отметил Александр Хабаров.

Однако, по словам жильцов, надзорный орган по неизвестным причинам затягивает процесс одобрения результатов голосования. Не дожидаясь решения надзорного органа, собственники уже приступили к наведению порядка.





В августе было заключено соглашение с компанией «ЭкоЦентр», в рамках которого региональный оператор помог волгоградцам вывести со двора общежития 5 КАМАЗов мусора. Организация предоставила спецтехнику, а жильцы дружно поддержали субботник.





Также летом собственники сложились по 600 рублей и заказали замену канализационных стояков в общедомовых кухнях.

Самостоятельными усилиями собственники постепенно приводят в порядок и отделку общедомовых помещений.

Несколько недель назад дом обрёл и новые сети освещения в коридорах общего пользования. В коридорах были установлены современные светодиодные светильники. Однако справедливости ради стоит отметить, что, по информации УК, работы по модернизации сетей освещения не обошлись без электрика обслуживающей организации, который бесплатно установил приобретённые жильцами осветительные приборы.

Одна из самых больших проблем МКД – состояние коммуникаций в подвальном помещении. Члены ТСЖ закупили материал и готовятся к замене наиболее проблемных канализационных узлов.













При этом в настоящее время коммуникации продолжают функционировать в аварийном режиме, из-за чего подвальные помещения постепенно уходят под воду. Из-за этого по дому уже начали расходиться трещины. Чтобы купировать риски, жильцы приобрели специальный насос и регулярно выкачивают нечистоты.









Примечательно, что собственников не пугает ни признаки аварийности дома, ни необходимость замены инженерных сетей. Волгоградцы уверены, что не сразу, но постепенно им удастся привести сооружение в порядок собственными силами, без помощи фонда капитального ремонта, властей и эфиров в ток-шоу на федеральных каналах. Однако сейчас первоочередное — подготовка МКД к отопительному сезону. Но приступить к работам без разрешения Госжилнадзора ТСЖ не могут, из-за чего, по словам собственников, под угрозой срыва находится своевременная подача тепла.

Фото: Павел Мирошкин, Вячеслав Зубарев / ИА «Высота 102»