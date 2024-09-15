Общество

Младенцы Угурь и Шкрона родились в августе в Волгоградской области

Общество 15.09.2024 15:09
0
15.09.2024 15:09


Специалисты комитета юстиции Волгоградской области назвали самые распространенные, а также редкие имена, которые в августе давали в регионе родители своим новорожденным малышам, передает V102.RU.

На основании данных в свидетельствах о рождении, в последнем календарном месяце лета появившимся на свет мальчикам давали в основном имена Артем, Александр, Дмитрий, Михаил, Лев, Матвей, Тимофей, Максим, Кирилл и Ярослав. По-прежнему популярными именами являются Егор, Марк, Мирон, Роман, Макар, Иван и Владимир.

На этом фоне выделяются необычные имена, которыми называли мальчиков в августе. Среди них Натаниэль, Никабагама и Угурь, а также Дидар, Динислам, Добрыня, Евдоким, Ефим, Климент, Лука, Нарек, Нестор, Пантелей, Потап, Прохор, Самсон, Тим и Тихон. 

Еще больше девочек в Волгоградской области стало с именами Мария, София, Василиса, Виктория, Алиса и Ксения. Появились на свет Кира, Вероника, Полина, Мирослава, Ева и Анна. А также малышки, которых назвали Шкрона, Эфлин, Адалинда, Азра, Аида, Анель, Аполлинария, Жасмина, Илиана, Калиса, Леля, Любава, Олесия, Маруся, Матрёна. Родились в Волгоградской области также Парниан и Хавва-Гази.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.09.2024 16:02
Общество 15.09.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 12:02
Общество 15.09.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 08:52
Общество 15.09.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 08:01
Общество 15.09.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 07:23
Общество 15.09.2024 07:23
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 21:01
Общество 14.09.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 20:27
Общество 14.09.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 18:33
Общество 14.09.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 18:21
Общество 14.09.2024 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 15:30
Общество 14.09.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 14:10
Общество 14.09.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 10:53
Общество 14.09.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 10:38
Общество 14.09.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 09:11
Общество 14.09.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 08:24
Общество 14.09.2024 08:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
В больнице Волгограда извлекли саморез из годовалой девочкиСмотреть фотографии
16:56
Долги 556 клиентов кооператива-банкрота выставили на торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы затеяли революцию. Коммунальную и в отдельно взятом МКДСмотреть фотографии
15:09
Младенцы Угурь и Шкрона родились в августе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:20
Футболистки «Ротора» разгромили соперниц из «Спартака» - 5:2Смотреть фотографии
12:46
V102.RU: вице-мэр Волгограда Тепшинов опроверг информацию о своем арестеСмотреть фотографии
12:02
Скончался экс-глава управления МЧС Волгограда Юрий РатниковСмотреть фотографии
11:19
Ничья с «Ротором» расстроила главного тренера «Сочи»Смотреть фотографии
10:35
Водитель сбежал после смертельного ДТП с велосипедисткой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Последствия массового ДТП с военным грузовиком под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Мамаев курган в Волгограде закроют на 5 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:25
В хуторе Волгоградской области сгорели 6 коров и 8 овецСмотреть фотографии
08:01
ЦГМС: в Волгоградской области резко похолодает до +5Смотреть фотографии
07:23
ВККС ищет нового председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:56
Отстояли ничью: «Ротор» сыграл по нулям с «Сочи» на выездеСмотреть фотографии
21:01
Уха из семги, вино и сыр: чем еще кормили и поили на фестивале «Дубовская лоза» под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:27
Спасите «ДворНяшек!»: приют с собаками-инвалидами под Волгоградом просит о помощиСмотреть фотографии
19:49
В Котово пожарные отбили огонь от частных домовСмотреть фотографии
19:27
Чемпион мира Арман Адамян провел автограф-сессию на «Динамовской лиге по дзюдо»Смотреть фотографии
18:33
Не срыв, а подход к качеству: власти Волгограда объяснили заминку с обновлением пр. МеталлурговСмотреть фотографии
18:21
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров в Волгограде оценили масштаб «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
17:42
Четыре человека пострадали при пожаре в ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
16:31
В Волгограде загорелась квартира в ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
15:50
Безопасность на мосту через Волгу усилят за четверть миллиардаСмотреть фотографии
15:30
Волгоградцев напугали взрывы во время исторической реконструкцииСмотреть фотографии
15:07
Подросток из Волгоградской области скончался после падения с лестницыСмотреть фотографии
14:53
Стали известны подробности гибели мужчины в пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Погибшего на СВО 59-летнего ефрейтора похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
«Ротор» вошел в ТОП-10 клубов Восточной Европы по посещаемости матчейСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области в пожаре погиб 61-летний мужчинаСмотреть фотографии
 