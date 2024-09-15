Младенцы Угурь и Шкрона родились в августе в Волгоградской области

Специалисты комитета юстиции Волгоградской области назвали самые распространенные, а также редкие имена, которые в августе давали в регионе родители своим новорожденным малышам, передает V102.RU.

На основании данных в свидетельствах о рождении, в последнем календарном месяце лета появившимся на свет мальчикам давали в основном имена Артем, Александр, Дмитрий, Михаил, Лев, Матвей, Тимофей, Максим, Кирилл и Ярослав. По-прежнему популярными именами являются Егор, Марк, Мирон, Роман, Макар, Иван и Владимир.

На этом фоне выделяются необычные имена, которыми называли мальчиков в августе. Среди них Натаниэль, Никабагама и Угурь, а также Дидар, Динислам, Добрыня, Евдоким, Ефим, Климент, Лука, Нарек, Нестор, Пантелей, Потап, Прохор, Самсон, Тим и Тихон.

Еще больше девочек в Волгоградской области стало с именами Мария, София, Василиса, Виктория, Алиса и Ксения. Появились на свет Кира, Вероника, Полина, Мирослава, Ева и Анна. А также малышки, которых назвали Шкрона, Эфлин, Адалинда, Азра, Аида, Анель, Аполлинария, Жасмина, Илиана, Калиса, Леля, Любава, Олесия, Маруся, Матрёна. Родились в Волгоградской области также Парниан и Хавва-Гази.