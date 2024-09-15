Общество

Скончался экс-глава управления МЧС Волгограда Юрий Ратников

Общество 15.09.2024 12:02
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15.09.2024 12:02


На 65-м году жизни в Волгограде скончался бывший начальник управления МЧС Волгограда, экс-председатель городского комитета гражданской защиты населения Юрий Ратников. Как передает V102.RU, трагическую новость сообщил Совет ветеранов ГУ МЧС России по Волгоградской области.

- Совет ветеранов ГУ МЧС России по Волгоградской области с прискорбием извещает об уходе из жизни после продолжительной болезни ветерана полковника Ратникова Юрия Васильевича, - говорится в некрологе. 

Юрий Ратников родился 4 июня 1960 года в г. Полярный Мурманской области. В 1983 году окончил Камышинское высшее военно-строительное командное училище. Там он прослужил около 20 лет, а потом перешел в МЧС. 

С 2001 года Юрий Ратников возглавлял управление МЧС по Волгограду. В 2007 ушел в отставку и возглавил комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда. В 2023 ушел на заслуженный отдых. 

Прощание с Юрием Ратниковым пройдет 16 сентября в 11:00 в зале прощаний РК Память по ул. Землячки, 74.

Фото: Совета ветеранов ГУ МЧС России по Волгоградской области

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