ВККС ищет нового председателя арбитражного суда Волгоградской области

Высшая квалификационная коллегий судей РФ (ВККС) объявила об открытии вакантной должности председателя арбитражного суда Волгоградской области, сообщает V102.RU.

Желающие возглавить в Волгограде арбитраж претенденты должны представить до 11 октября текущего года заявление и необходимый пакет документов, которые будут рассмотрены.

Напомним, что прежний председатель арбитражного суда Волгоградской области Виктор Романов 10 мая текущего года был назначен председателем Одиннадцатого апелляционного арбитражного суда в Самаре. После его ухода обязанности председателя арбитражного суда в Волгоградской области исполняет зампредседателя Игорь Макаров.