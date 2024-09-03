



В Кумылженском районе Волгоградской области водитель мотоцикла «Восход» попал в больницу после столкновения с коровой. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в хуторе Филин.

По предварительной информации, мотоциклист двигался со стороны улицы Центральная в сторону Почтовой, когда на его пути встретилась корова. Состояние животного после аварии не уточняется.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Киквидзенском районе легковушка врезалась в корову, идущую по дороге без хозяина. Животное погибло, но, к счастью, из людей никто не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области