Происшествия

В Волгоградской области мотоциклист покалечился после встречи с коровой

Происшествия 03.09.2024 12:02
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03.09.2024 12:02


В Кумылженском районе Волгоградской области водитель мотоцикла «Восход» попал в больницу после столкновения с коровой. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером в хуторе Филин.

По предварительной информации, мотоциклист двигался со стороны улицы Центральная в сторону Почтовой, когда на его пути встретилась корова. Состояние животного после аварии не уточняется. 

Ранее, напомним, сообщалось, что в Киквидзенском районе легковушка врезалась в корову, идущую по дороге без хозяина. Животное погибло, но, к счастью, из людей никто не пострадал. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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