Происшествия

Под Волгоградом столкнулись 4 машины: обошлось без жертв

Происшествия 31.08.2024 18:11
0
31.08.2024 18:11


В Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, которое случилось сегодня, 31 августа, в Камышинском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград около села Верхняя Грязнуха.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что ДТП с участием четырех автомобилей обошлось без погибших и пострадавших.
При этом авария вызвала трудности с движением по трассе. Пробка растянулась в обе стороны на несколько километров.
Фото Жесть.Камышин VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
31.08.2024 19:01
Происшествия 31.08.2024 19:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2024 12:11
Происшествия 31.08.2024 12:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2024 11:43
Происшествия 31.08.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2024 11:29
Происшествия 31.08.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2024 10:29
Происшествия 31.08.2024 10:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2024 10:10
Происшествия 31.08.2024 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2024 09:44
Происшествия 31.08.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2024 08:52
Происшествия 31.08.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2024 17:57
Происшествия 30.08.2024 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2024 17:49
Происшествия 30.08.2024 17:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2024 14:20
Происшествия 30.08.2024 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2024 14:10
Происшествия 30.08.2024 14:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2024 09:39
Происшествия 30.08.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.08.2024 07:04
Происшествия 30.08.2024 07:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.08.2024 20:36
Происшествия 29.08.2024 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:42
В Волгоградской области гражданина Кыргызстана посадили за обман стариковСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде снова вспыхнул уже горевший ледовый катокСмотреть фотографии
18:24
«Самому маленькому пациенту было 10 дней от роду»: ожоговый хирург из Волгограда - откровенно о рабочих будняхСмотреть фотографии
18:11
Под Волгоградом столкнулись 4 машины: обошлось без жертвСмотреть фотографии
17:07
Учебный год в Волгограде начнется с дождя и ураганаСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы поймали с поличным нелегальных мусорщиковСмотреть фотографии
15:28
Под Волгоградом гости фестиваля «Ахтубинский помидор» объелись томатовСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде суд отказался наказывать «Птичий остров» по иску РосреестраСмотреть фотографии
14:01
Бастрыкина возмутила плесень в квартире вдовы участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
13:31
Инноватика, ракеты и китайский язык: какие профессии выбрали волгоградские абитуриенты в 2024 годуСмотреть фотографии
13:25
Волгоградские нефтепереработчики вышли на уборку Севастопольской набережнойСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцев накормят 1 сентября онигири и дамплингамиСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде трансплантологи спасли 17-летнего айтишника с раком печениСмотреть фотографии
12:34
В центре Волгограда устранили порыв: система заполняетсяСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде «ГАЗель» сбила дорожного рабочего и скрыласьСмотреть фотографии
11:43
В центре Волгограда устраняют порыв: воду вернут до конца дняСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области иномарка вылетела в канаву: один погибСмотреть фотографии
10:53
В волгоградском онкоцентре внедрили новый метод лечения рака поджелудочнойСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде наезд на 60-летнего пешехода попал на видеоСмотреть фотографии
10:10
«Травил тараканов»: волгоградец получил ожоги ног из-за вспыхнувшего газаСмотреть фотографии
09:44
На севере Волгограда водитель сбил двух пешеходовСмотреть фотографии
09:26
Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела до 60653 рублейСмотреть фотографии
08:52
На автовокзале в Москве пропал участник СВО из Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:52
Волгоградские врачи вытащили осколок мины из ноги бойца СВОСмотреть фотографии
07:32
Мост через Волжскую ГЭС закроют для грузовиков до 1 ноябряСмотреть фотографии
20:57
В Волгограде с 1 сентября троллейбус №15А пойдет по удлиненному маршрутуСмотреть фотографии
20:47
Свой среди СВОих. За что губернатор Бочаров получил Героя РоссииСмотреть фотографии
20:20
Под Волгоградом простятся с мобилизованным Романом ОрешкинымСмотреть фотографии
20:08
Волгоградские ученые нашли способ мотивировать вялый персоналСмотреть фотографии
19:35
Новая телебашня в Волгограде вошла в топ-5 самых высоких в РоссииСмотреть фотографии
 