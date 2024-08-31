Под Волгоградом столкнулись 4 машины: обошлось без жертв

В Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, которое случилось сегодня, 31 августа, в Камышинском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград около села Верхняя Грязнуха.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что ДТП с участием четырех автомобилей обошлось без погибших и пострадавших.
При этом авария вызвала трудности с движением по трассе. Пробка растянулась в обе стороны на несколько километров.
Фото Жесть.Камышин VK.com