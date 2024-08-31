Расследования

В центре Волгограда устранили порыв: система заполняется

Расследования 31.08.2024 12:34
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31.08.2024 12:34


Специалисты «Концессий водоснабжения» завершили восстановительные работы в Центральном районе. Как сообщили V102.RU в организации, в настоящее время система заполняется ресурсом и в ближайшее время вернется в дома волгоградцев. При этом в дом №18 по ул. Мира подача ресурса приостановлена до окончания работ управляющей компании.
Напомним, ранее  сообщалось об обнаружении течи на водоводе в Центральном районе, в результате без воды временно оставались ряд домов. В компании обещали вернуть воду до конца дня, однако справились с задачей раньше.


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