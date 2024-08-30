Андрей Бочаров вручил награды 20 выдающимся волгоградцам

Сегодня, 30 августа, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил 20 жителям региона государственные награды за заслуги и достижения в различных сферах. Как сообщили V102.RU в администрации региона, торжественное мероприятие состоялось в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области.

- Вас, представителей самых разных профессий, объединяет мощная созидательная сила, которую вы направляете на достижение общественно значимых целей и решение актуальных задач. Каждый на своем месте, при поддержке своих трудовых коллективов, вы приумножаете самые лучшие воинские, трудовые, профессиональные, общественно-патриотические традиции, которыми славится наша страна, наша легендарная героическая сталинградская земля, - обратился к присутствующим глава региона.





В зале собрались представители сферы образования и науки, здравоохранения, деятели культуры, социальные работники, общественники, работники промышленной отрасли, государственные и муниципальные служащие, которые удостоились высоких наград в соответствии с Указом Президента РФ и Волгоградской области.

Губернатор особо отметил участника специальной военной операции Максима Веденеева, который первым в истории Волгоградской области за проявленные доблесть, мужество и отвагу при исполнении воинского долга удостоен государственной награды Волгоградской области — медали «За доблесть и мужество».





- Давайте все вместе поблагодарим Максима Игоревича и в его лице всех участников специальной военной операции, которые сегодня сражаются с современными нацистами, защищают нашу Родину на поле боя, активно занимаются патриотической работой с подрастающим поколением, - сказал Андрей Бочаров.

Накануне Дня знаний награждены представители педагогического сообщества Волгоградской области. Среди них академик Российской академии наук, почетный гражданин Волгоградской области Иван Новаков. За выдающуюся научно-практическую деятельность советник при ректорате Волгоградского государственного технического университета Иван Новаков награжден орденом «За заслуги перед Волгоградской областью».

Губернатор в преддверии Дня знаний поблагодарил всех учителей, педагогов и наставников за благородный подвижнический труд, выразив им слова признательности.





Обладательницей регионального почетного знака «Первая высота» стала студентка Волгоградского медицинского университета Софья Снигирь. Глава региона вручил сегодня медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы РФ», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Волгоградской области», «Заслуженный работник физической культуры Волгоградской области», «Заслуженный работник образования Волгоградской области» и «Заслуженный работник социальной защиты населения Волгоградской области».

- В наше время вы и ваши товарищи пишете современную историю нашего Отечества. Ваш самоотверженный труд, ваши таланты и преданность выбранному Делу укрепляют мощь, единство и независимость России. Пользуясь случаем, благодарю вас, ваши семьи, ваши трудовые коллективы за высокие трудовые и общественные достижения. И поздравляю вас с высокими государственными наградами Российской Федерации и Волгоградской области, - сказал губернатор награжденным.

Сразу несколько жителей региона также удостоены благодарности Президента РФ, почетными знаками губернатора Волгоградской области «За труд и пользу».

Фото: администрации Волгоградской области