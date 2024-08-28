В Волгограде по вине УК пострадали 5 произведений художника Глеба Вяткина





Краснооктябрьский районный суд Волгограда встал на сторону вдовы художника-монументалиста Глеба Вяткина и взыскал с ООО УК «Жемчужина» более 900 тысяч рублей за порчу 5 произведений живописи. Как сообщает V102.RU, картины известного волгоградского художника были испорчены в результате затопления чердака дома №23 по улице Советской, в котором находится творческая мастерская художника.

Вдова художника Наталья Вяткина обратилась в суд с иском, в котором просила возместить ущерб, причиненный в 2023 году в результате прорыва системы отопления на чердаке жилого дома. Факт коммунального происшествия подтверждается актом осмотра самой УК.

- В результате указанного затопления был причинен ущерб произведениям живописи, являющимся творческим наследием художника Глеба Вяткина, которые находились в творческой мастерской, в связи с подготовкой к предстоящей выставке, посвященной 90-летию художника, наследие которого принадлежит его вдове, - пояснили в объединенной пресс-службе судов.

Факт повреждения произведений также был подтвержден актом ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова» и сообщением члена Союза художников России Яхонтовой, в чьем пользовании находилась затопленная творческая мастерская.

Кроме того, для определения размера ущерба также была назначена судебная оценочная и художественная экспертиза, в результате которой было установлено, что реставрация произведений обойдется в 900 918 рублей.

Помимо причиненного ущерба суд обязал также управляющую компанию оплатить за расходы по экспертизе в размере 103 тысяч рублей.

Представители УК попытались обжаловать решение суда, однако областной суд, изучив материалы дела, оставил решение районного суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Напомним, ранее в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова открылась масштабная персональная выставка картин художника-монументалиста Глеба Вяткина, посвященная 90-летию живописца. На выставку «Цветопластическая версия Мира Глеба Вяткина» можно попасть до 30 сентября.

Фото: Леонид Луночкин / V102.RU