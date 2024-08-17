Общество

Магия света и красок: в Волгограде открылась выставка художника-музыканта Глеба Вяткина

Общество 17.08.2024 20:55
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17.08.2024 20:55


В Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова открылась масштабная персональная выставка картин художника-монументалиста Глеба Вяткина, посвященная 90-летию живописца, сообщает V102.RU. На открытии выставки под названием «Цветопластическая версия Мира Глеба Вяткина» собрались самые близкие художника - родные, друзья, коллеги и ученики. 

От скрипки к художественной кисти

Начало творческого пути Глеба Михайловича Вяткина связано с его малой родиной  в Перми, где  в первой половине двадцатого века он окончил экстерном музыкальное училище  по классу скрипки. После учебы он играет в небольших камерных составах и мечтает о сольной карьере музыканта. Однако судьба вносит свои коррективы, и он уходит на три года в армию. Там он знакомится с литовским художником Арунасом Тарабилдой, который переворачивает мир Вяткина. 


Отслужив в армии,  26-летний молодой человек стремительно меняет вектор своего творческого развития и поступает в художественную академию имени Мухиной в Санкт-Петербурге. Будущий художник начинает экспериментировать со светом и линиями, а в перерывах между учебой продолжает выступать в небольших музыкальных коллективах. Позднее он  знакомится с графикой и кубизмом и влюбляется в яркие образы этого вида искусства. 


Тернистый путь и судьбоносная встреча

В 1968 году Глеб Вяткин переезжает в Волгоград в надежде на творческую реализацию и заказы, которые, впрочем,  не так часто выпадают ему. Новаторство художественного стиля Вяткина не находит отклика  у коллег по цеху - его работы подвергаются критике и не принимаются на выставках. Художник уходит в себя и перестает показывать свои работы практически на 25 лет.

В 1976 году Глеб Вяткин знакомится с итальянским художником-неореалистом Эрнесто Треккани, который впоследствии становится его близким другом. Признанный итальянский мастер на следующий год приглашает своего товарища в Италию, где он получает тот самый  «глоток свежего воздуха»  и начинает творить. Художник синтезирует в свои работы музыку и мелодию, создавая яркие образы и цветовой поток. За его работами пристально следит итальянская богема и СМИ. 


Признание на родине

Наконец, в 1987 году его работы выставляются в Волгограде. Первая выставка произвела фурор в консервативном городе. Его картины начинают вызывать все большее восхищение среди местных ценителей искусства. 

- Глеб Вяткин всегда восхищает и вдохновляет меня. Я  подзаряжаюсь его работами. Он настоящий художник и музыкант, сами его работы излучают музыку. Его мир необычен и в него хочется погружаться, потому что он очень искренен и достоверен, - поделился с журналистами  на выставке заслуженный художник России и почетный житель города-героя Владислав Коваль. 

В 1989 году картины выставляются на выставках в Барселоне и Мадриде. В июле того же года Вяткин также принимает участие в фестивале монументального искусства в Италии, где получает золотую медаль Тициана и становится почетным гражданином Чибьяна-ди-Кадоре. 


Наследие мастера

Начало нулевых становится для художника одним из самых плодотворных периодов. Многие картины, представленные на выставке волгоградского музея, созданы руками мастера именно в это время. Также его работы высоко оценены зарубежными ценителями и находятся во многих частных коллекциях в разных уголках мира. 

- Такая выставка, как эта,  всегда предвосхищается большими волнениями и переживаниями. Сразу  думаешь, как будут картины освещены, правильно ли будет расставлена экспозиция. Сначала выставка была представлена в Москве. Там над светом поработали просто изумительно - от картин исходило сияние. В Волгограде получилось ничуть не хуже. Я очень довольна, как все выглядит, - поделилась впечатлениями жена художника Наталья Вяткина. - Это событие не только для художника, но и для самого города. Мой муж делал очень много благотворительных работ не только в России, но и за рубежом. Я очень признательна и довольна.


В 2012 году Глеб Вяткин стремительно начинает терять слух.  Он пишет свое последнее пронзительное музыкальное произведение «Прощание со скрипкой», после чего на целый год перестает творить. В 2013 году он снова начинает работать над картинами и создает целую серию, посвященную русским писателям. На его холстах появляются Булгаков, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Бахтин. Кроме того, он также создает автопортреты и натюрморты. 


Последние годы жизни Глеб Вяткин не перестает работать и активно дописывает свои незаконченные работы, а также нещадно переписывает уже готовые картины. До конца своих дней мастер не расстается с кистью. 28 мая 2021 года на 87-ом году жизни художник скончался, оставив после себя целый пласт своих работ как на холстах, так фасадах зданий. 

Выставку «Цветопластическая версия Мира Глеба Вяткина» можно увидеть до 30 сентября. 

Фото: Леонид Луночкин / V102.RU

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