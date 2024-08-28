«Красный Октябрь» организовал летний отдых для 250 детей сотрудников

Экономика 28.08.2024 09:07 Реклама
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28.08.2024 09:07 Реклама
На металлургическом предприятии подвели итоги летней оздоровительной кампании для детей заводчан. В детских оздоровительных учреждениях Волгоградской области и Краснодарского края при поддержке завода и профсоюзной организации летом отдохнули двести пятьдесят детей от семи до пятнадцати лет.
Традиционно детская оздоровительная кампания стартовала на заводе 1 июня. В этом году были выделены путевки в детские лагеря региона: «Ручеек», «Сказку» и «Орленок», а также в санаторий «Вита», расположенный на Черноморском побережье. Родители заплатили десять или двадцать пять процентов от стоимости путевки – в зависимости от выбранного оздоровительного учреждения. Остальную часть оплатило предприятие – на эти цели было выделено более десяти миллионов рублей.
Летние лагерные смены длятся от четырнадцати до двадцати одного дня и позволяют организовать полноценный отдых – дети всесторонне развиваются, участвуя в мастер-классах, спортивных соревнованиях и творческих мероприятиях.
– Сыновья в прошлом году отдыхали в санатории «Вита» в Анапе и остались очень довольны. Жили в новых корпусах, вкусно и сбалансированно питались, купались в море. Этим летом ребята поехали в «Ручеек». В лагере также созданы отличные условия для полноценного отдыха и интересного досуга детей, – рассказала машинист крана цеха отделки металлопроката Светлана Казачкова. – Считаю, что организация летнего детского отдыха на предприятии – ощутимая поддержка для наших семей.
Также с февраля этого года дети сотрудников «Красного Октября» вместе с родителями могут получить санаторно-курортное и реабилитационно-восстановительное лечение на курортах Черноморского побережья, Кавказских Минеральных Вод, Волгоградской области и других регионов в рамках действующей на предприятии программы оздоровления работников. Сотрудники вносят только десять процентов от общей стоимости своей путевки и пятьдесят процентов от стоимости путевки члена семьи. Основную часть расходов берет на себя завод – с начала действия программы на приобретение путевок уже было направлено около двадцати миллионов рублей.
Отметим, что поддержка семей заводчан – одно из важных направлений социальной политики «Красного Октября». Помимо организации детского оздоровительного отдыха и предоставления санаторно-курортного лечения, на предприятии работает программа возмещения части затрат по уплате процентов за ипотеку, компенсируется оплата детского сада, приобретаются подарки для детей сотрудников к Новому году и 1 сентября.
Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».
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