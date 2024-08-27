Спешившую на троллейбус волгоградку снесла школьница на электросамокате: видео

В Ворошиловском районе Волгограда напротив торгового центра у остановки общественного транспорта подросток на электросамокате сбил спешащую на троллейбус женщину. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.







— По предварительной информации, 15-летняя школьница в 16.40, управляя электросамокатом, напротив дома № 9б по улице Рабоче-Крестьянской наехала на 57-летнюю женщину-пешехода, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадавшую доставили в больницу.





Напомним, на юге Волгограда поздним вечером неизвестный сбил на электросамокате 9-летнюю школьницу и скрылся. Прокуратура предложила властям города-героя урезонить любителей езды на СИМ.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области