Происшествия

Спешившую на троллейбус волгоградку снесла школьница на электросамокате: видео

Происшествия 27.08.2024 09:36
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27.08.2024 09:36


В Ворошиловском районе Волгограда напротив торгового центра у остановки общественного транспорта подросток на электросамокате сбил спешащую на троллейбус женщину. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. 




— По предварительной информации, 15-летняя школьница в 16.40, управляя электросамокатом, напротив дома № 9б по улице Рабоче-Крестьянской наехала на 57-летнюю женщину-пешехода, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии пострадавшую доставили в больницу.


Напомним, на юге Волгограда поздним вечером неизвестный сбил на электросамокате 9-летнюю школьницу и скрылся. Прокуратура предложила властям города-героя урезонить любителей езды на СИМ. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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