В УФСИН опровергли массовое увольнение сотрудников СИЗО-1





Управление ФСИН России по Волгоградской области 26 августа выступило со вторым заявлением относительно текущей обстановки после захвата заложников в исправительной колонии №19 в Суровикинском районе . В ведомстве категорически отрицают появившуюся в телеграм-каналах информацию о якобы имеющем место массовом увольнении сотрудников в СИЗО №1.

– Информация, размещенная в телеграм-канале «Остров свободы», о том, что в СИЗО-1 массово написали рапорта по собственному желанию не соответствует действительности, – сообщили в УФСИН.

По информации автора упомянутого телеграм-канала, основной причиной массового увольнения сотрудников СИЗО-1 стали якобы "маленькая зарплата, некомплект личного состава, переработки, постоянные проверки, выходящие за рамки службы требования руководства".

Ранее утром 26 августа УФСИН назвало фейком информацию о том, что содержавшихся в ИК-19 преступников якобы поощряли самогоном сотрудники.