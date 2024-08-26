



26 августа пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области прокомментировала опубликованную накануне в анонимных Telegram-каналах информацию о том, что в ИК-19, где 23 августа радикалы устроили резню, руководство учреждения позволяло заключённым изготавливать спиртные напитки. Как сообщает ИА «Высота 102», представители ведомства опровергли эти сообщения.

- Информация о том, что в ИК-19 сотрудники учреждения поощряли осужденных самогоном и средствами мобильной связи, является фейковой, — подчеркнули в УФСИН России по Волгоградской области.

Отметим, ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники рассказал о том, что в колонии строгого режима для заключённых существовали некие тарифные планы, которые якобы позволяли за денежные вознаграждения использовать кнопочные телефоны, смартфоны, а также пользоваться другого рода привилегиями. Кроме того, по информации журналистов, у некоторых особо привилегированных заключённых был даже собственный самогонный аппарат.